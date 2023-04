Schimbare majoră la amenzile de circulaţie. Ce trebuie să ştie șoferii Polițiștii de la Rutiera nu vor mai scrie amenzile date in trafic cu pixul, ci vor folosi o aplicatie pe telefonul mobil care permite completarea datelor mult mai usor. Agentii vor trece datele direct in aplicatie si, tot cu ajutorul ei, vor putea sa-i si verifice pe soferi. Amenzile de circulație, platite pe loc Pot […] The post Schimbare majora la amenzile de circulatie. Ce trebuie sa stie șoferii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

