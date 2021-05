Stiri pe aceeasi tema

- O noua revoluție alimentara are loc in țara noastra, la Iași. Mai exact, la Universitatea de Agronomie sunt facute studii privind posibilitatea introducerii frunzelor de quinoa in consumul alimentar. Idee revoluționara pentru zona de alimentație Planta quinoa este originara din America Latina. Pe viitor,…

- Studenții de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași vor putea participa la examene doar daca dovedesc ca s-au vaccinat anti-COVID, au anticorpi in urma imbolnavirii sau daca prezinta un test PCR negativ pentru coronavirus. Decizia luata de conducerea Universitații e criticata insa de studenți.…

- Reamintim ca Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi organizeaza, in perioada 14-16 mai 2021, Maratonul de vaccinare impotriva COVID-19. Orice persoana care a implinit 16 ani poate veni la UMF Iasi (str. Universitatii, nr. 16) doar cu buletinul, fara programare, incepand cu…

- Medicii interni, cadrele didactice și studenții de la Spitalul Clinic pentru Animale de Companie al Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Iași (USAMV – in curand Universitatea pentru Științele Vieții) au tratat de patru ori mai mulți pacienți in perioada Paștelui, in comparație…

- Din ce in ce mai mulți tineri aleg sa investeasca in comunitațile din care provin, apeland la finanțare europeana pentru a dezvolta afaceri cu produse ecologice. Gustul copilariei regasit in legume sanatoase, gustoase și parfumate reprezinta punctul de plecare in cazul a doi tineri, Anca-Elena Ursu…

- Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași, a anunțat ca universitațile de medicina și farmacie din Iași, Cluj-Napoca și Targu Mureș vor organiza un maraton de vaccinare in perioada 14-16 mai, pe modelul de la Timișoara , unde s-a imunizat peste 6.700 de persoane. Anunțul a fost facut marți, 27 aprilie, la…

- Studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) au parte de experiențe unice datorita vizitelor tematice din timpul studiilor. Cea mai recenta ieșire a studenților din anul I, linia de studiu cu predare in limba engleza, de la Facultatea de Medicina…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" continua lucrarile de renovare la sediul principal, incepute in trecut, dar continuate cu finantare suplimentara in ultimii ani. De altfel, „Ziarul de Iasi" a scris despre procesul de reabilitare a Aulei Magna „Haralamb…