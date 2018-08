Schimbare MAJORĂ în turism după insolvențele recente Ultimii ani au demonstrat ca jucatorii din turism se pot plia pe dorințele turiștilor și, pe de o parte pot promova vacanțe in destinații cat mai inedite, iar pe de alta pot personaliza vacanțele respective in funcție de ceea ce iși dorește fiecare client. Dar ce se intampla cand siguranța vacanțelor este scazuta? Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dependența de Facebook este reala! Am ajuns sa ne deschidem telefonul la fiecare cateva minute, sa vedem „ce e nou”. Compania a anunțat lansarea unui serviciu nou, care va revoluționa modul in care folosim aplicația.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea vrea sa depuna un amendament pentru ca cele 5.000 de eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei, propuse initial pentru achizitionarea de masini mai putin poluante in schimbul celor vechi, duse la casare, sa fie folosite si pentru cumpararea de electronice si electrocasnice."In…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a susținut o campanie umanitara prin care urmarea sa stranga fonduri pentru Sebastian, un baiat bolnac de cancer. In urma campaniei, Sorina Pintea, ministrul Sanatații, s-a autosesizat și a schimba regimul achizițiilor pentru oamenii cu boli precum cancerul.Citește…

- Schimbare scandaloasa pregatita de parlamentaro. Printr-un proiect de lege, acestia ar urma sa introduca stagiu minim de cotizare la somaj pentru angajatii din turism, la jumatate fata de restul angajatilor, scrie Economica.net. "41 de parlamentari USR vor sa reduca la jumatate stagiul minim…

- Productiile cinematografice si documentarele romanesti vor fi subtitrate pentru persoanele cu deficiente auditive, au decis marti deputatii prin adoptarea unei propuneri legislative pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului 504/2002.

- Pilula contraceptiva este considerata cea mai la indemana metoda contraceptiva pentru o femeie care nu e pregatita inca sa devina mama. In momentul in care incepi sa iei anticonceptionale este posibil sa te confrunti cu dureri de cap, stari de greata, crampe sau sensibilitatea sanilor. Asa ca este absolut…

- Dosarul crimei de la Cobadin a fost inițial clasat de un procuror. Acesta a clasat dosarul in ceea ce-l privește pe cel de-al doilea posibil autor al faptei, pe motiv ca nu sunt dovezi, in ciuda declarațiilor și a imaginilor surprinse in bar.

- Programele anterioare de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli, respectiv de distribuire a laptelui in scoli, se unifica in "Programul pentru Scoli", sub aceleasi reguli si principii de implementare, incepand cu anul scolar 2017 - 2018, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si…