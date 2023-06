Schimbare majoră în lumea serialelor: Netflix va difuza producții HBO Warner Bros. Discovery si Netflix ar negocia licentierea in scopul difuzarii unora dintre titlurile HBO. Goana dupa bani ii face pe cei de la Warner Bros. Discovery sa licentieze productiile HBO rivalului Netflix, conform Deadline. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 23 iunie - Atac puternic al forțelor ucrainene asupra unui pod ce leaga zonele ocupate de ruși in Herson de peninsula Crimeea 00:40 323 Trendul care va zgudui piața imobiliara din Capitala - Creditarile bancare au scazut cu 30% in București 00:17 765 India anuleaza efectul sancțiunilor UE la adresa Rusiei: Importurile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI live LIVE TEXTin, 23 iunie - Atac puternic al forțelor ucrainene asupra unui pod ce leaga zonele ocupate de ruși inde peninsula00:40 323care va zgudui piața imobiliara dinbancare au scazut cu 30% in București 00:17 765anuleaza efectul sancțiunilor UE la adresa

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o reacție ferma fața de declarația unui oficial rus, care susținea ca armata Rusiei ar putea realiza distrugerea podului de la Giurgiulești, ca represalii fața de atacarea, de catre ucraineni, a unui pod din Crimeea. La Giurgiulești este un pod peste raul Prut, intre…

- Un amplu atac cu drone s-a inregistrat, in noaptea de 3 spre 4 iunie, sambata spre duminica, asupra peninsulei Crimeea. Media de stat din Rusia susține ca atacul a fost organizat de Ucraina. Potrivit parții ruse, forțele de aparare aeriana ale Rusiei au doborat cinci asemenea aeronave. Alte patru aeronave…

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a lansat un atac la adresa statelor occidentale pentru faptul ca nu au avut o strategie coerenta pentru a contracara acțiunile Rusiei in Marea Neagra. Acesta a intervenit online la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti,…

- Importurile record de titei din Rusia in perioada fiscala 2022-23 au ajutat rafinariile din India sa stimuleze exporturile de motorina si combustibil pentru avioane catre Europa, in timp ce continentul a evitat produsele rusesti, arata datele preliminare de urmarire a navelor ale firmelor Kpler si Vortexa,…

- Diplomatul a participat la o ceremonie de recunoastere onorifica dedicata companiilor si institutiilor care au sprijinit Ucraina cu donatii semnificative in anul 2022, organizata de Fundatia Scheherazade."Azi, Ucraina continua sa lupte nu doar pentru propria existenta si pentru dreptul de a-si alege…

- Diplomatul a participat la o ceremonie de recunoastere onorifica dedicata companiilor si institutiilor care au sprijinit Ucraina cu donatii semnificative in anul 2022, organizata de Fundatia Scheherazade."Azi, Ucraina continua sa lupte nu doar pentru propria existenta si pentru dreptul de a-si alege…