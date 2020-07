Schimbare MAJORĂ în învățământ, din toamnă: Apar școlile cu statut de unități–pilot, experimentale și de aplicație Incepand cu anul școlar 2020-2021, in sistemul de invațamant preuniversitar vor funcționa unitați de invațamant cu statut de unitați–pilot, experimentale și de aplicație. Decizia a fost adoptata in ședința Guvernului de joi și face posibila pilotarea politicilor publice cu impact in educație, anunța MEDIAFAX. Rolul unitaților de invațamant cu statut de unitați-pilot, experimentale și de aplicație este de a pune in aplicare și de a evalua proiecte de cercetare educaționala, noi modele curriculare și de cariera didactica, in vederea fundamentarii de politici publice la nivel național, transmite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

