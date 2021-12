Schimbare majoră în creșele din România. Ce se întâmplă din acest moment Se fac modificari privind creșele din Romania. Una dintre modificari este ca acestea vor primi și nou-nascuți. Creșele nu vor mai primi doar copii care au implinit 11 luni, ca pana acum. Va crește și numarul de copii care pot fi inscriși la o singura creșa. Proiectul a fost adoptat de catre Senat, in calitate […] The post Schimbare majora in creșele din Romania. Ce se intampla din acest moment appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

