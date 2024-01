#citesteDobrogea: Serviciul sanitar al marinei in timpul celui de-al Doilea Razboi Balcanic

Serviciul sanitar al marinei a jucat un rol deosebit de important in timpul celei de a doua conflagratii balcanice, asigurand tratarea ranitilor sau a altor cazuri medicale survenite in timpul campaniei. In timpul campaniei… [citeste mai departe]