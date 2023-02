Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse și-au intensificat asaltul de iarna in estul Ucrainei, aducand pe campul de lupta zeci de mii de soldați proaspat mobilizați, in timp ce Kievul se așteapta ca Moscova sa iși extinda ofensiva pe masura ce orașele din nord-est și sud au fost atacate, scrie Reuters, relateaza Mediafax.

- Grupul rus de mercenari Wagner intentioneaza sa trimita , recent capturat, a relatat sambata un site web apropiat de fondatorul companiei militare private, oligarhul Evgheni Prigojin, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- Franta vrea ca Uniunea Europeana sa adopte o strategie industriala 'Made in Europe', ca raspuns la programul SUA vizand acordarea de subventii pentru investitii verzi, in ideea de a impiedica firmele din industrie sa plece din Europa si totodata pentru a reduce dependenta statelor membre de furnizorii…

- Decizia vine dupa ce Gardienii Revolutiei au arestat sapte persoane care aveau legaturi cu Regatul Unit in contextul protestelor antiguvernamentale, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Rusia intentioneaza sa ofere Iranului componente militare avansate in schimbul a sute de drone, a declarat marti ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, anunța Reuters, potrivit Rador.

- Banca Angliei a cerut marti "actiuni internationale urgente" din partea autoritatilor de reglementare privind institutiile financiare nebancare, dupa ce a fost fortata sa salveze fondurile de pensii din Regatul Unit, in septembrie, transmite Reuters, scrie news.ro.

- Rusia da semne ca schimba strategia in atacurile din Ucraina. Forțele ruse "aplica lovituri masive" in Ucraina, a declarat marți ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, informeaza Rador.

- La Guvern se ia in calcul o schimbare de strategie in privința aderarii la spațiul Schengen. Dupa ce președintele Klaus Iohannis a spus ca s-ar putea amana aderarea, acum Nicolae Ciuca gandește o strategie in acest sens, ne-au precizat surse guvernamentale.