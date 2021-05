Stiri pe aceeasi tema

- China va permite fiecarui cuplu sa aiba pana la trei copii, relateaza agentia statala de presa Xinhua, citand o intalnire a Biroului Politic prezidata de presedintele Xi Jinping, relateaza Bloomberg News. Masura reprezinta o schimbare majora in politica demografica a Chinei fiind o incercare de a combate…

- Cel puțin o victima a murit in urma unui atac care a avut loc asupra unei gradinițe din orașul Beiliu din China. Un barbat a intrat in unitate cu un cuțit și a inceput sa injunghie elevii și personalul didactic.

- Horoscop 11 aprilie 2021. Astrologii vin cu vești noi despre zodii. Dar sa nu uitam de numerele norocoase ale zilei, iar acestea sunt: 5, 6, 23, 33, 41, 46, in timp ce culorile care iți fac ziua fermecata sunt: albastru-denim deschis și portocaliu. Horoscop 11 aprilie 2021 pentru fiecare zodie in parte…

- Conform unie Hotarari emise anul acesta, Romania va incepe eliberarea carților de identitate electronice in 2021. Documentul va fi emis in temeiul noii legislații aprobate recent de președintele Klaus Iohannis. Noile carți electronice de identitate au mai multe modificari, anunța oficialii M.A.I. Noile…

- Datele unor teste clinice de etapa initiala si intermediara care au implicat 500 de participanti au comparat doze medii si mici de vaccin cu un placebo. Majoritatea reactiilor adverse au fost usoare, a declarat Zeng Gang, cercetator al companiei, la o conferinta stiintifica la Beijing.Zeng Gang a spus…