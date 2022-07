Schimbare majoră a ordinelor primite de mercenarii grupului Wagner – evaluare britanică Gupul paramilitar rus Wagner este folosit din luna martie in coordonare cu armata rusa, deoarece ministerul rus al apararii are o lipsa majora de infanteriști, insa este foarte puțin probabil ca forțele Wagner sa fie suficiente pentru a face o diferența semnificativa in desfașurarea razboiului, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de vineri dimineața. Ce spun serviciile secrete militare britanice: Din martie, mercenarii grupului Wagner opereaza in estul Ucrainei in coordonare cu armata rusa.Membrii grupului Wagner au primit probabil responsabilitatea pentru sectoare specifice ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

