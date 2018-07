Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de catre Speranta Cliseru, se arata intr-un comunicat al Executivului.Totodata, Executivul a hotarat incetarea…

- Firea si-a redeschis pagina joi dupa-amiaza. Luni seara, aproximativ 20.000 de oameni au fost pe Arena Nationala, unde Simona Halep si-a prezentat trofeul castigat la Roland Garros. Halep a venit insotita de primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a fost huiduita de cei din tribune cand ii oferea…

- PSD Bucuresti a postat pe pagina de Facebook un film insotit de mesajul "Rusinea tarii #Rezist", in care se vorbeste despre "Manipularea #Rezist" si despre faptul ca a fost huiduit momentul de glorie al Simonei Halep, despre fondatorul grupului Coruptia Ucide, Florin Badita, prezentat ca fiind "fostul…

- Primarul General, Gabriela Firea: "vom extinde Centrul Vechi cu inca 50 de strazi reabilitate. Vom reduce birocratia prin diminuarea termenului de emitere a avizelor si vom face toate demersurile pentru infiintarea unui ghiseu unic interinstitutional 'de autorizare' a teraselor"Primarul General,…

- Dorian Burduja l a inlocuit in functia publica de conducere de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 2 Constanta DGAF din cadrul ANAF pe Daniel Marius Zamfiroiu. Prin decizia prim ministrului, Dorian Burduja a fost numit in aceasta functie. Premierul a mai decis,…

- Presedintele PNL Bucuresti, europarlamentarul Cristian Busoi, afirma ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il da in judecata pentru a "inchide gura" Partidului National Liberal."Faptul ca dna Firea ma da in judecata arata cam cat de tare ar vrea administratia PSD din Bucuresti…

- Presedintele PNL Bucuresti, europarlamentarul Cristian Busoi, afirma ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il da in judecata pentru a "inchide gura" Partidului National Liberal. "Faptul ca dna Firea ma da in judecata arata cam cat de tare ar vrea administratia PSD din Bucuresti…

- Liderul PNL București, Cristian Bușoi, susține ca decizia edilului Capitalei, Gabriela Firea, de a-l da in judecata ”arata cam cat de tare ar vrea administrația PSD din București sa inchida gura PNL și Opoziției in general, ca sa nu se mai vada ca dna Firea da in gropi cu Bucureștiul, fix cum da Guvernul…