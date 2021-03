Stiri pe aceeasi tema

- Revolut anunța noi schimbari in ce privește comisionul. Cu cat vor plati mai mult romanii incepand cu data de 1 martie a acestui an? Revolut, schimbari majore de comision Revolut a anunțat ca iși va schimba politica in ce privește comisioanele utilizatorilor de carduri. Acest lucru se va intampla de…

- Unele regiuni din Spania incep sa relaxeze, timid, restricțiile. In Castilla La Mancha accesul in localuri se va face doar dupa scanarea unui cod QR, iar Madridul vrea sa prelungeasca programul barurilor și restaurantelor.

- Persoanele care au efecte adverse de la vaccinurile Moderna sau Pfizer ar putea primi bani drept compensație. Asta insa doar daca efectele pot fi legate direct de administrare. UE vrea ca țarile membre sa aiba un fond din care sa acord compesații financiare. Citește și: IPS Teodosie S-A SUCIT…

- Romanii afectați de pana de curent care a avut loc vineri dupa-amiaza in aproape toate statele europene vor putea fi despagubiți dintr-un fond constituit la nivelul Comisiei Europene, iar daca se va gasi vinovatul acestui incident el va suporta costurile – anunța pe Facebook ministrul Energiei, Virgil…

- O echipa speciala a ambasadei Romaniei la Londra se afla la acest moment la Folkestone, zona de intrare in Eurotunnel, pentru a acorda asistenta consulara cetatenilor romani afectati de masurile adoptate de Regatul Unit si de unele state europene, in contextul eforturilor de limitare a raspandirii…

- Cand Gheorghi Malenkov, secretar al Comitetului Central al URSS, a intrat in sufragerie pentru a-l vedea pe Stalin, ințepenit pe canapea, dupa ce cu o zi inainte suferise un accident vascular, a constatat cu groaza ca pantofii sai scarțaiau. „Și-a luat pantofii sub braț și a pașit pe varfuri doar in…