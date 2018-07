Stiri pe aceeasi tema

- Plecarea la munca peste hotare, in ultimul deceniu, a reabilitat in ochii tinerilor instituția casatoriei, dupa ce, in anii... The post Sala noua, moderna, pentru oficierea casatoriilor. In comuna timiseana unde o treime din populatie nu a implinit varsta de 28 de ani appeared first on Renasterea banateana…

- De mai bine de zece ani am intocmit proiecte pentru accesarea fondurilor europene. Suma totala este de 2,5 milioane de euro. The post O comuna timișeana, campioana la atragerea fondurilor europene appeared first on Renasterea banateana .

- Proiectul finanțat cu circa 227.000 de euro, dintre care 56.000 de euro reprezinta cofinanțare locala, prevede inlocuirea surselor alternative de incalzire cu cele pe baza ... The post Sursele alternative de incalzire vor fi schimbate cu combustibil solid, intr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea…

- Lucrarile de investiții publice din mediul rural, in funcție de amploarea lor, au doua moduri principale de finanțare. Primul, din surse atrase... The post Modernizarea merge mai departe intr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Scaderea veniturilor proprii se vede cel mai bine la capitolul investiții. Din aceasta cauza, in 2018, edilii locali și-au stabilit obiectivele in funcție de banii avuți The post Investiții proprii… dupa buget, intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- In localitatea de reședința, strazile au fost complet asfaltate, inclusiv fiind realizata inclusiv echiparea lor cu accese in gospodarii, podețe și rigole de scurgere pluviala. Doar in noul cartier de la ieșirea spre ... The post Modernizarea se afla in plina desfașurare intr-o comuna timișeana appeared…

- Intre Ghizela si satul apartinator Hisias se va putea circula in curand in conditii optime, intrucat drumul e in curs de modernizare. The post Drum modernizat intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Oamenii au acum in case telefon fix, TV prin cablu, internet de viteza mica. O singura problema nu și-a gasit, inca, rezolvarea: acoperirea comunei cu semnal de telefonie mobila. The post Localnicii dintr-o comuna timișeana așteapta de doua decenii semnal la mobil. Copiii care ajung in tabara in zona…