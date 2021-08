Schimbare la conducerea PNL Alba: Mircea Hava a pierdut alegerile interne

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Hava a fost detronat de la sefia PNL Alba. Alegerile pentru sefia PNL Alba au avut doi candidati. In premiera, Mircea Hava, acum europarlamentar, a avut contracandidat, fostul prim-vicepresedinte Ion Dumitrel și presedinte al Consiliului Judetean Alba. Sedinta a inceput vineri seara, la ora 18,00,…

- Mircea Hava a fost detronat de la sefia PNL Alba. Sedinta a inceput vineri seara si s-a incheiat dupa miezul noptii, cand s-au aflat rezultate. Alegerile pentru sefia PNL Alba au avut doi candidati. In premiera, Mircea Hava, acum eroparlamentar, a avut contracandidat, fostul prim-vicepresedinte Ion…

- „Schimbarea la fața” in PNL Alba: Ion Dumitrel este noul Președinte al partidului, in urma alegerilor interne „Schimbarea la fața” in PNL Alba : Ion Dumitrel este noul Președinte al partidului, in urma alegerilor interne Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel este noul Președinte al Partidului…

- FOTO VIDEO| START VOT la alegerile interne PNL Alba: Membrii de partid iși voteaza favoriții pentru funcțiile dorite FOTO VIDEO| START VOT la alegerile interne PNL Alba: Membrii de partid iși voteaza favoriții pentru funcțiile dorite Votul pentru alegerile interne PNL Alba au inceput, astfel membrii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Arad, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. “Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu in treaba.…

- Președintele PNL Ludovic Orban i-a raspuns lui Florin Cițu, contracandidatul sau la alegerile pentru conducerea partidului, in timpul unui discurs ținut la conferința de alegeri pentru filiala PNL din Sectorul 2...

- Dupa fiecare ciclu electoral, Partidul Național Liberal organizeaza alegeri interne pentru a-și consolida și organiza cat mai bine structurile existente la nivelul intregii țari, un semn de sanatate și maturitate politca in viața unui partid. Acest proces se desfașoara dupa un program bine stabilit,…