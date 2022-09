Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei s-a prezentat, luni, la serviciu, cu doua accesorii de care nu va scapa timp de doua saptamani, și anume doua carje. Nu a cazut cu bicicleta sa draga, dar a avut un incident de pieton. Conducerea la varf a primariei Timișoara se va exercita in perioada cu ajutorul a doua carje. Dominic…

- Cea de-a 17- a ediție a Festivalului Plai a luat sfarșit duminica seara, in incinta Muzeului Satului Banațean din Timișoara, pe acordurile formației estoniene Trad.Attack, un trio care a reușit sa smulga aplauze prelungite din partea publicului care a savurat fiecare moment al prestației lor de pe scena.…

- In perioada 28 – 30 iulie 2022, in intervalul orar 23:00-05:00, pe raza județului Timiș s-a desfașurat o razie cu efective marite sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Polițiștii au acționat pe principalele artere din județ, in vederea creșterii gradului…

- In data de 23/24 iulie 2022, in intervalele orare 06:00-12:00 și 20:00-04:00, pe raza județului Timiș s-a desfașurat o razie cu efective marite, in sistem integrat poliție rutiera-ordine publica sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș*. Polițiștii au acționat…

- La initiativa lui Ormos Zsigmond, prefectul comitatului Timis, si a unui grup de intelectuali, in 25 iulie 1872 s-a infiintat prima societate stiintifica din Banat, care a avut ca scop constituirea unui muzeu istorico-arheologic in Timisoara.

- In acest weekend, polițiștii rutieri au acționat in tot județul Timiș pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și mai ales pentru depistarea conducatorilor auto care circula sub infulența alcoolului șisubstanțelor psihoactive. Polițiștii au legitimat pste…

- Comisarul-șef Dan Stoicanescu, adjunctul de la IPJ Timiș, a fost numit interimar la conducerea Poliției Județene Arad. Stoicanescu a fost in trecut interimar și la conducerea poliției timișene, anterior fiind și la comanda Brigazii de combatere a crimei organizate Timișoara. La conducerea IPJ Arad a…

