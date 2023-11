Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care dețin permis de conducere categoria B vor putea sa conduca și alte vehicule. Proiectul a fost aprobat și vine o serie de condiții pe care romanii trebuie sa le respecte, una dintre ele fiind aceea de a avea deja permis de conducere de cel puțin trei ani.

- Patru din zece romani declara ca au intampinat mai multe fraude sau tentative de frauda online in ultimele 12 luni, comparativ cu trecutul, iar 75,8%, se tem ca ar putea deveni victime ale escrocilor online in viitor, potrivit unui studiu realizat de o companie de AI si analytics. Conform sursei citate,…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Ministerului Sanatații sa comunice care este planul concret de acțiuni pentru a crește calitatea serviciilor medicale. Potrivit FACIAS, un astfel de plan ar trebui sa existe deoarece romanii platesc sume tot mai mari…

- Cand vor purtea calatori romanii fara viza in SUA: Ambasadorul Statelor Unite in Romania a anunțat data Cand vor purtea calatori romanii fara viza in SUA: Ambasadorul Statelor Unite in Romania a anunțat data Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la București, a anunțat cand ar putea calatori romanii in…

- Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalți europeni, potrivit datelor Eurostat. Locul al doilea este ocupat de angajații din Polonia, iar locul al treilea este ocupat de Romania. In aceasta țara se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o…

- Conducatorii auto au posibilitatea de a achizitiona, de vineri, abonamente lunare sau anuale pentru parcarile nenominale din Sectorul 3, valabile in intervalul orar 8,00 - 18,00, de luni pana duminica.

- Biletele de calatorie cu trenul pentru elevi si studenti se pot procura inclusiv online cu reducerea legala, dupa publicarea in Monitorul Oficial a noilor norme, informeaza sambata Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Romanii care se intoarc la munca in strainatate așteapta la ieșirea din țara peste doua ore. In Vama Nadlac II sunt formate coloane de autovehicule pe sensul de iesire din Romania. Autoritatile folosesc punctul de frontiera la o capacitate extinsa, fiind utilizate si artere de intrare in tara pentru…