Schimbare la admiterea în liceu. Ce devine primul criteriu de departajare Elevii care se pregatesc de examene importante in parcursul lor educațional – fie ca e vorba de Evaluare Naționala, fie de Bacalaureat – obișnuiesc ca, pe langa timpul dedicat studiului, sa arunce și cate un ochi pe deciziile oficialilor, pentru a afla daca mai apar schimbari cu privire la aceste examene. Mai nou, s-a aflat […] The post Schimbare la admiterea in liceu. Ce devine primul criteriu de departajare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evaluare Naționala 2024: Schimbare MAJORA in criteriile de departajare pentru ADMITEREA la liceu. Cum iși pot asigura elevii locul dorit Evaluare Naționala 2024: Schimbare MAJORA in criteriile de departajare pentru ADMITEREA la liceu. Cum iși pot asigura elevii locul dorit Media gimnaziala va fi primul…

- Primarul Andrei Liviu Volosevici a premiat, astazi, toți elevii ploieșteni care au incheiat, anul acesta, examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala cu media 10. Astfel, noua absolvenți ai clasei a VIII-a din municipiul nostru au obținut la Evaluarea Naționala medii de 10. De asemenea, orașul nostru…

- Cei 42 de absolvenți de clasa a 8-a și a 12-a din, județul Iași, care au obținut media zece la evaluarea naționala și la Bacalaureat, au fost premiați in cadrul unei ceremonii organizate la primarie. Inspectorul General al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana Antoci a subliniat faptul ca Iașul…

- Consiliul Județean Bacau a premiat elevii care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat, in cadrul ședinței extraordinare care a avut loc pe 10 iulie. De asemenea, pentru a recompensa rezultatele bune obținute la examenul de maturitate, Consiliul Județean, prin Inspectoratul…

- Vești noi pentru viitori absolvenți de gimnaziu și de liceu! Elevii vor intampina modificari majore in ceea ce privește admiterea la liceu, dar și examenul de bacalaureat. In ce consta aceasta schimbare.

- De azi, elevii pot completa fișele de inscriere pentru admitere la liceu 2023. Conform calendarului oficial, absolventii clasei a VIII-a completeaza optiunile in fisele de inscriere la liceu, in prezenta parintelui si asistati de diriginte, in perioada 6-7 iulie si 10-17 iulie 2023. In 19 iulie va avea…

- Cum se face admiterea la liceu in 2023. Acte și documente necesare. Elevii care au trecut cu bine Evaluarea Naționala 2023 se pregatesc pentru inscrierea la liceu. Cum se face admiterea la liceu in 2023? Media de admitere la liceu 2023 cu care vor intra elevii in clasa a IX-a se va calcula in funcție…

- Maine, 26 iunie 2023, absolvenții de liceu vor susține examenul național de Bacalaureat din acest an. Elevii care au terminat clasa a XII-a se pregatesc pentru examenul maturitații. Tot ce trebuie sa știi despre acest examen.