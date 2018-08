Federația Internaționala de Tenis a aprobat schimbarea formatului Cupei Davis. Acesta va intra in vigoare din 2019. Este prima schimbare a formatului din istoria competiției, inființata in 1900. Decizia a fost luata la intrunirea anuala a Consiliului ITF, de la Orlando (Florida). Competiția iși schimba numele in World Cup of Tennis Finals și se transforma intr-un unic turneu la care vor participa 18 echipe. ...