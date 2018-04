Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii Guvernului la sedinta Comitetului Executiv National al PSD care va avea loc saptamana viitoare, a anuntat, marti, liderul social-democratilor, Liviu Dragnea. Intrebat la Parlament daca la Comitetul Executiv va avea loc o evaluare…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-a referit pentru prima data în public la un "dialog" cu Statele Unite în timp ce se precizeaza un summit între presedintele american, Donald Trump, si Kim, a transmis marti agentia oficiala

- Toți senatorii PSD din comisia economica au lipsit joi la ședința la care a participat guvernatorul BNR Mugur Isarescu, alaturi de toți membrii Consiliului de administrație. Isarescu a vorbit, astfel, doar cu trei senatori din 11 - Florin Cițu (PNL), președintele comisiei și cel care l-a invitat, Daniel…

- Prin decizie a primului ministru Viorica Vasilica Dancila incepand de astazi inceteaza exercitarea, cu caracter temporar, a functiei de subprefect al judetului Ialomita de catre Tonita Manea.In locul sau vine, tot prin decizie a premierului, Silica Vali Tudor.Ambele decizii au fost contrasemnate de…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului...

- Activitatea politica a sefului Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, Ion Isfan, va fi analizata astazi in cadrul unei sedinte a PSD Targu Jiu. Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Targu Jiu si presedintele Organizatiei Municipale a PSD, a declarat ca in sedinta de astazi va fi analizata activitatea…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat in privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionand ca nu are de ce sa faca un pas inapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste intre copertile dosarului. De ce sa fac un pas…

- Horoscop In Romania legislația este o arcana, legile sunt nenumarate, des schimbate și nu sunt corelate, se suprapun și se contrazic. Corpul de legiuitori este incompetent, saracii magistrați incearca cu greu sa se descurce in jungla de legi scose pentru interese efemere de grup și partid, nu pentru…