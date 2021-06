Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 de ani, 54 WTA) e in optimi la Roland Garros, dupa victoria reușita cu Daria Kasatkina (37 WTA, 24 de ani), scor 6-3, 6-2, in turul III. Dupa 12 ani, romanca ajunge in optimi la Paris, acolo unde se va duela cu slovena Tamara Zidansek (23 de ani, 85 WTA). ...

- Schimbare importanta pentru romanii care vor dori sa inmatriculeze mașini ce sunt mai vechi de 15 ani. Astfel, taxele vor deveni mai mari. Decizia are legatura cu noul plan pentru redresarea economiei. Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) prevede, printre altele, și introducerea unor taxe.…

- Chiar daca ești entuziasmat pentru ca vrei sa iți cumperi prima locuința, trebuie neaparat sa te asiguri ca toate dorințele tale au fost indeplinite inainte de face o asemenea investiție. Exista foarte mulți romani ce fac greșeli mari in momentul in care fac credit la Prima Casa, iar dupa un timp iși…

- Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) acorda un imprumut de 10 milioane euro catre Garanti BBVA Consumer Finance, pentru a finanța imbunatațirile energetice și eficientizarea consumului de resurse al cladirilor rezidențiale din Romania, arata Mediafax. Facilitatea acordata…

- „Pandemia a amplificat problemele cronice ale invatamantului romanesc. Printre acestea, partea de echitate a fost o problema foarte importanta care a fost accentuata pe parcursul pandemiei. Riscul de abandon scolar este crescut, partea de sprijin pentru elevi din perspectiva transportului este esentiala.…

- Visul de a avea o locuința proprie devine și mai real, in aceasta primavara, cu Moldindconbank. Banca a pregatit o oferta speciala și abia așteapta sa contribuie la realizarea dorinței dumneavoastra.

- Conform unie Hotarari emise anul acesta, Romania va incepe eliberarea carților de identitate electronice in 2021. Documentul va fi emis in temeiul noii legislații aprobate recent de președintele Klaus Iohannis. Noile carți electronice de identitate au mai multe modificari, anunța oficialii M.A.I. Noile…

- Un raport al AVBS Credit arata ca romanii au accesat, in 2020, cu ajutorul brokerilor de credite peste 13.000 de imprumuturi in valoare de peste 400 milioane de euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul 2019. "Piata de brokeraj bancar se afla pe un trend ascendent, inregistrandu-se cresteri…