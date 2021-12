Stiri pe aceeasi tema

- Toți utilizatorii WhatsApp au fost indemnați sa aiba grija de conturi pentru a nu deveni victimele unui atac cibernetic. In perioada sarbatorilor, multe persoane pot sa fie pacalite prin numeroase tehnici de inșelaciune, astfel ca risca sa aiba parte de probleme daca nu aleg sa se protejeze. Anunț crunt…

- Numeroase persoane au apelat sambata la Twitter pentru a raporta probleme privind utilizarea Facebook, cu fotografii ale site-ului afișand un mesaj de eroare: „Ne pare rau, ceva a mers prost”. In total au fost raportate 346 de probleme in ultimele 24 de ore, potrivit Down Detector citat de publicația…

- Facebook anunta ca va schimba numele corporatiei in "Meta", de la "metavers", universul virtual pe care compania vrea sa-l construiasca. Brand-urile sale, cum ar fi Facebook si Whatsapp NU isi vor schimba numele, dar grupul din care aceste entitati fac parte va primi noua denumire. Meta inseamna in…

- Serviciile Facebook nu au putut fi accesate o perioada destul de lunga in unele regiuni vineri seara, pentru a doua oara in ultimele cinci zile. Dupa 10 seara, ora Romaniei, pentru aproximativ doua ore, Facebook, Messenger, WhatsApp si Instagram au fost indisponibile, din nou, dupa incidentul major…

- Serviciile Facebook nu au putut fi accesate o perioada destul de lunga in unele regiuni vineri seara, pentru a doua oara in ultimele cinci zile. Dupa 10 seara, ora Romaniei, pentru aproximativ doua ore, Facebook, Messenger, WhatsApp si Instagram au fost indisponibile, din nou, dupa incidentul major…

- WhatsApp a ajutat Telegram sa creasca, indirect și fara sa vrea, oamenii cautand o alternativa la produsul detinut de Facebook cata vreme acesta a fost picat . Luni seara, cata vreme WhatsApp si celelalte aplicatii Facebook nu au functionat, 70 de milioane de oameni si-au creat cont pe Telegram, in…

- Dupa cum a raportat Bloomberg, prețul acțiunilor Facebook au scazut cu aproape 5% luni, și cu 15% in scadere fața de jumatatea lunii septembrie. Așa cum era de așteptat, aceste cifre au afectat și valoarea lui Zuckerberg, care a incheiat ziua cu 121,6 miliarde de dolari. Zuckerberg a ajuns pe locul…

- WhatsApp ajuta, indirect, inca o data, Telegram sa creasca, oamenii cautand o alternativa la produsul detinut de Facebook cata vreme acesta a fost picat. Luni seara, cata vreme WhatsApp si celelalte aplicatii Facebook nu au functionat, 70 de milioane de oameni si-au creat cont pe Telegram, in cautarea…