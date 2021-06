Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu l-a numit, marți, in funcția de secretar de stat la Ministerul Digitalizarii pe Marian Murguleț, fost secretar de stat in Tehnologia Informației – Chief Information Officer (CIO), numit in functie in iulie 2019 in Guvernul Dancila si care si-a continuat activitatea si in timpul…

- Premierul Florin Cîțu l-a numit marți în funcția de secretar de stat la Ministerul Digitalizarii pe Marian Murguleț, fost secretar de stat în Tehnologia Informației – Chief Information Officer (CIO), numit în functie în iulie 2019 în Guvernul Dancila si care…

- Compania aeriana Emirates a anuntat marti ca autoritatile de Dubai sunt decise sa o sprijine pe perioada crizei coronavirusului, in conditiile in care transportatorul aerian a inregistrat primele sale pierderi anuale din ultimele trei decenii, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Guvernul din Dubai…

- Guvernul american a demarat o investigație saptamâna trecuta privind o posibila scurgere de la o centrala nucleara din China dupa ce o companie franceza care ajuta la operarea ei a avertizat cu privire la o „amenințare radiologica iminenta”, relateaza CNN.Compania a acuzat…

- ​Guvernul nu exclude aprobarea unei ordonanțe de urgența prin care sa amâne creșterea alocațiilor de la 1 iulie. Anunțul a fost facut joi de premierul Florin Cîțu. „Colegii mei din coalitie au fost acolo când am aprobat bugetul pe anul acesta. Am discutat anul acesta despre…

- „Incepand de astazi, Programul Noua Casa, este din nou activ pentru populație dupa publicarea Ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial.Anul trecut, Guvernul #PNL, condus de Ludovic Orban, a modificat programul Prima Casa prin majorarea plafonului de…

- Deputatul PNL Ionel Danca a anuntat ca incepand de joi, Programul Noua Casa este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii pierduți…

- Deputatul PNL Ionel Danca a anuntat ca incepand de joi, Programul Noua Casa este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial, anunța news.ro. „Incepand de astazi (joi - n.r.), Programul Noua Casa…