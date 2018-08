Schimbare drastică de reguli pentru înmatricularea unui autoturism Motivul invocat de directie pentru trimiterea dispozitiei a fost ca "oamenii scriu mesaje cu diverse conotatii in loc de semnaturi. Dispozitia a fost trimisa catre Serviciile din toate judetele, iar functionarii au fost pusi sa semneze ca au luat la cunostinta. De asemenea, acestora li s-a transmis "sa fie vigilenti". Doar ca situatia a starnit revolta in randul angajatilor directiei de permise. "Este fara precedent! Lucrez de peste 15 ani la permise si niciodata nu ne-am uitat la semnaturi. Aceasta este o chestiune pe care si-o asuma fiecare. Ce scrie acolo, ca e o mazgalitura sau altceva,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza locuințelor in Franța este atat de mare, incat autoritațile locale iau masuri aspre pentru cei care speculeaza piața imobiliara. De multe ori, proprietarii inchiriaza spații lipsite de cele mai elementare norme de confort.

- Doinița Oancea esta una dintre cele mai curajoase femei am putea spune, daca luam in calcul ultimele sale apariții. Dupa ce a aparut complet nemachiata, bruneta nu se oprește din a surprinde cu noua sa infațișare. Daca pana acum aceasta le dadea fetelor sfaturi in materie de make-up, iata ca a venit…

- Serviciile prestate de o escorta ar fi motivul scandalului produs miercuri spre joi noapte intr-un restaurant de tip fast-food de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. In urma altercației doi dintre cei șase barbați implicați au fost injunghiați, iar unul este cercetat pentru tentativa de omor.…

- O soferita in varsta de 35 de ani a scapat ieri nevatamata, dupa ce a zburat cu masina peste un sant din comuna Runcu. Polițiștii au stabilit ca tanara a pierdut controlul direcției, dupa ce a fost depașita de un alt autoturism. „Polițiștii au fost solicitați sa intervina la un eveniment…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in seara zilei de sambata, 9 iunie, un șofer de camion a adormit la volan și a intrat pe contrasens, intr-un autoturism care circula regulamentar, pe Drumul Național 2 (DN2), la iesirea din Ramnicu Sarat catre Focsani, judetul…

- Familia regala britanica ascunde reguli de conduita foarte ciudate, ar spune unii. Una dintre ele este aceea ca micuța prințesa Charlotte nu are voie sa manance la aceeași masa cu parinții ei. (Promotiile zilei la monitoare) Nu este o noutate faptul ca familia regala trebuie sa respecte un numar mare…

- Ucraina afirma ca inscenarea foarte criticata a falsului asasinat a jurnalistului rus Arkadi Babcenko a permis descoperirea unei liste de 47 de nume, majoritatea ale unor jurnalisti, prezentanti drept tinte ale unor potentiale asasinate, relateaza AFP.Citește și: Schimbare RADICALA in toata…

- Decizia Curții Constituționale privitoare la revocarea Laurei Codruța Kovesi a incins jocurile politice. Mai mulți lideri PSD au explicat ca președintele Klaus Iohannis ar putea fi suspendat, daca nu va da curs deciziei CCR. Citește și: Schimbare RADICALA in toata Europa: vești URIAȘE pentru…