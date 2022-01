Schimbare de strategie în privința funcţionării şcolilor | Sorin Cîmpeanu: „E nevoie să facem orice pentru a nu bloca spitalele” „Pragul de 60% vaccinare a personalului din invatamant a fost un indicator foarte bun atata vreme cat el a putut sa accelereze procesul de vaccinare a personalului din invatamant, suntem la peste 70% grad de vaccinare a personalului din invatamant la nivel national.Avem 2838 de scoli si gradinite in care gradul de vaccinare era suta la suta din 17.631, 14.000 erau peste 60 la suta. Asta arata responsabilitatea profesorilor, invatatorilor, educatorilor fata de siguranta sanitara. Dar acum odata cu specificul acestei variante Omicron, care din pacate afecteaza si persoanele vaccinate, a fost necesara… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

