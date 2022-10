Stiri pe aceeasi tema

Regele Charles al Marii Britanii nu va participa la summit-ul international COP27 privind schimbarile climatice care va avea loc luna viitoare in Egipt in ciuda angajamentului suveranului in ceea ce priveste problemele de mediu, informeaza duminica DPA si PA Media.

Palatul Buckingham a confirmat ca Regele Charles, care a militat intreaga viata pentru cauze ecologiste, nu va lua parte la Conferinta globala privind Schimbarile Climatice, COP 27, ce se va desfasura in Egipt, in cursul acestui an, anunța RADOR.

Regele Charles al Marii Britanii i-a adus un omagiu mamei sale, Regina Elisabeta, printr-o scurta scrisoare scrisa de mana, pe care a așezat-o pe sicriu. „Cu iubire și devotament, Charles R", scria pe bilet, potrivit Reuters.

Regele Charles al Marii Britanii a scris data gresit pe documente, apoi și-a manifestat frustrarea cauzata de un stilou care l-a patat cu cerneala pe mana, marți, 13 septembrie, la semnarea in cartea de oaspeți, in Irlanda de Nord, informeaza Reuters .

Regele Charles al Marii Britanii si-a manifestat marti frustrarea cauzata de un stilou defect in timpul ceremoniei de semnare a unor documente in Irlanda de Nord, pentru a doua oara in ultimele zile cand suveranul pare vizibil iritat in timpul unor astfel de protocoale, informeaza Reuters.

Regele Charles al III-lea Marii Britanii a descris moartea mamei sale, Regina Elizabeth a II-a, drept momentul de care "ii era groaza", intr-o discutie cu prim-ministrul Liz Truss, vineri, care a fost surprinsa de camerele de televiziune, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

update Charles va fi proclamat oficial monarh la o reuniune istorica a Consiliului de Aderare de maine la Palatul St James. Noul sau rol va fi oficializat sambata in prezența a 200 de membri ai Consiliului Privat, care sunt in mare parte foști și actuali politicieni, dar și alte oficialitați.

Regele Charles al Marii Britanii se va adresa vineri unei națiuni in doliu dupa moartea mamei sale și a figurii emblematice a țarii, regina Elisabeta, la varsta de 96 de ani, scrie Reuters.