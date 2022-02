Stiri pe aceeasi tema

- Germania intentioneaza sa ofere NATO trupe, sisteme de aparare antiaeriana si nave de razboi pentru a-si consolida flancul estic dupa ce Rusia a invadat Ucraina, scrie vineri revista germana Der Spiegel fara a furniza surse, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis a dat un mesaj, pe contul de Twitter, prin care condamna ferm agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Germania ar putea trimite mai multe trupe in Lituania, tara membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), dupa ce Federatia Rusa a recunoscut oficial independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, a declarat marti ministrul german al apararii, informeaza Reuters.…

- Rusia trebuie sa eșueze și sa fie vazuta cum eșueaza daca va folosi forța bruta in Ucraina, a declarat sambata, 19 februarie, premierul britanic Boris Johnson, in ceea ce jurnaliștii de la The Guardian au catalogat drept cel mai dur discurs din cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen. Șocul unei…

- Tot mai multe ambasade se golesc la Kiev. Dupa SUA, Germania, Romania, Rusia și alte state europene și Australia și Noua Zeelanda iși retrag personalul din cladirile ambasadelor lor din capitala Ucrainei. Canada in schimb a optat pentru mutarea temporara a ambasadei lor mult mai la vest, in orașul…

- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD, citat duminica de AFP si Reuters. "Suntem gata sa luam o decizie", a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea…

- Președinta Comisiei pentru Aparare din Germania, Marie-Agnes Strack-Zimmerman, a cerut autoritaților ucrainene sa comenteze mai prudent privind furnizarea de arme de catre Germania, relateaza Noi.md. "Ințeleg perfect ca nervii reprezentanților Ucrainei sint la limita, dar nu ințeleg atacurile verbale…

- Germania va furniza 5.000 de caști militare Ucrainei, a anunțat, miercuri, ministrul Apararii, Christine Lambrecht, in contextul criticilor privind refuzul Berlinului de a trimite arme Kievului pentru a ajuta statul est-european in apararea impotriva unei posibile invazii din Rusia, transmite Reuters.