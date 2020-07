Schimbare de paradigmă: Majoritatea germanilor vor reguli mai dure pentru solicitanții de azil Majoritatea germanilor vor ca Uniunea Europeana sa opreasca solicitanții de azil sa intre ilegal în blocul comunitar și ca aceștia sa fie aduși direct din centrele de refugiați, potrivit unui sondaj publicat de Welt Am Sonntag și citat de Politico.



59% din respondenți au declarat ca susțin reconfigurarea Sistemului european comun de azil pentru a &"împiedica solicitanții de azil sa intre în UE ilegal în viitor&" și ca ar trebui ca acesta sa se orienteze spre aducerea &"mai multor persoane vulnerabile direct din zonele de criza&".



38% din persoanele intervievate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

