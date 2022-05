Regimul lui Vladimir Putin a ordonat presei de propaganda sa atraga atenția rușilor asupra „opoziției armatei ruse fața de toate țarile din Uniunea Europeana și NATO”, susțin serviciile secrete ucrainene, potrivit portalului Ukrainska Pravda . Mișcarea este menita sa justifice un eventual eșec in Ucraina, prezentandu-l drept o infrangere in fața unui adversar mult mai puternic și numeros. „Avand numeroase avantaje in ceea ce privește efectivele și echipamentul, armata țarii ocupante sufera pierderi și infrangeri catastrofale in fața aparatorilor Ucrainei”, a transmis serviciul de informații militare…