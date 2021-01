Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru aprobarea OUG 135/2020 a creat, din cauza modului defectuos de legiferare, o incertitudine juridica in privinta existentei normative a valorii punctului de pensie, apreciaza Curtea Constitutionala in motivarea hotararii prin care a admis, partial, o obiectie de neconstitutionalitate privind…

