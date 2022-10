Schimbare de optică: Ungaria vrea să scape de dependența de gaze rusești Ungaria, unul din cele mai dependente state membre UE de energia din Rusia, are ca obiectiv eliminarea importurilor de gaze rusesti pana in 2050, in urma electrificarii pe scara larga, a declarat marti ministrul ungar al Inovatiei si Tehnologiei, Laszlo Palkovics, transmite Reuters și Agerpres. Conform unui acord semnat anul trecut, inainte de declansarea razboiului din Ucraina, Ungaria primeste 3,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an via Bulgaria si Serbia, conform unui acord pe termen lung semnat cu Rusia, la care se adauga un miliard de metri cubi via o conducta din Austria. Acordul semnat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

