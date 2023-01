Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fostul tenismen, Ion Țiriac, i-a criticat pe romani ca nu sunt educați sa-și plateasca taxele și impozitele, Sorin Ovidiu Vintu a sarit in apararea romanilor și l-a atacat la randui. In clipul sau video saptamanal de pe pagina sa de Facebook , Sorin Ovidiu Vintu l-a criticat dur pe Ion Țiriac…

- Schimbare la varful OMV! Deși, aparent, nu ar avea nicio legatura cu tensiunile din ultimele zile, OMV anunța o schimbare la varf. Tensiunile dintre Austria și Romania au ajuns la cote mari, dupa votul de veto de intrare in Schengen. OMV, grupul austriac, intr-un sincron perfect, anunța demisia unui…

- Voicu Vușcan, administrator al firmei de mezeluri Elit SRL, unul dintre cei mai mari producatori de mezeluri din țara, explica pentru publicul Libertatea ca „e pentru prima oara cand reacționez astfel și nu o fac din razbunare. Noi nu ne razbunam, ci cerem sa fim considerați parteneri adevarați in UE”.…

- Gabriela Popescu, președintele Rugby Club Gura Humorului, singura femeie care conduce un club de rugby in Romania, a lansat, la finele saptamanii trecute, la București, la sediul Federației Romane de Rugby, „Ghidul Sport pentru Schimbare – Rugby pentru Toți",Aceasta carte-ghid ...

- Veniturile bugetarilor care lucreaza la fonduri europene vor fi majorate substanțial, conform unei decizii luate de Guvern zilele trecute. Vorbim de de creșteri ale salariilor de baza de pana la 50% in cazul acestor funcționari. „Romania, in perioada urmatoare, adica in mai puțin de șapte ani, are de…

- Anunțul a fost facut marți, 8 noiembrie, de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. Rafila a subliniat ca a negociat o reducere a cantitatii de vaccin care fusese contractata pentru 2022 si pentru 2023, a informat news.ro.Alexandru Rafila a fost intrebat de jurnaliști cand…

- Cristina Șișcanu declanșeaza bomba in legatura cu designerul Catalin Botezatu. In cadrul emisiunii pe care o modereaza, soția lui Madalin Ionescu il are invitat pe Catalin Botezatu, cu care nu a mai vorbit de doi ani. Cristina Șișcanu, realizatoarea emisiunii „Dupa fapta și rasplata”, difuzata in fiecare…

- Primarul general al municipiului Chișinau, pro-rusul Ivan Ceban a anunțat astazi, 31 octombrie, ca nu va mai „economisi pe sanatatea și pe siguranța oamenilor” și crede ca nu „mai este oportuna deconectarea iluminatului stradal seara” și va solicita, in acest sens, convocarea Comisiei pentru Situații…