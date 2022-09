Schimbare de look a premierului Viktor Orban! Peste 5.700 de…

Premierul Ungariei, Viktor Orban a postat joi, pe pagina sa de Facebook , o fotografie in care apare total diferit fața de cum era cunoscut de opinia publica. Albit și cu barba, imaginea a produs o puternica reacție in mediul online. La doar doua ore de la postare s-au strans peste 5.700 de comentarii. Multe dintre ele il felicita pentru aspectul bonom, majoritatea comparandu-l cu Moș Craciun, insa alții il critica acuzandu-l pentru aspectul neglijent. Cateva comentarii: ”Am crezut ca e doar toamna dar nu credeam ca vine Moșul in septembrie”. ”Arata destul de bine! Acum poți sa provoci și mai…