V. S. Judecatoria Valenii de Munte a schimbat incadrarea juridica in dosarul barbatului din Slanic trimis in fața instanței in luna martie 2022, dupa ce, pe data de 1 februarie a anului trecut, și-ar fi lovit concubina și, ulterior, ar fi abandonat-o pe un teren din apropierea locuinței. La final de 2022, magistrații din Valenii de Munte au dispus schimbarea incadrarii juridice din infracțiunile de violența in familie și lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate in infracțiunea de violența in familie raportata la articolul 188 Cod penal – Omorul. De asemenea, prin decizia Judecatoriei…