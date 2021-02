Stiri pe aceeasi tema

- Irina Alexe has been appointed secretary of state with the Ministry of Interior by a decision of Prime Minister Florin Citu published on Thursday in the Official Journal. By another decision of the Prime Minister, Norocel-Pompiliu Stroe was released from the office of Secretary of State with the…

- Premierul Florin Cițu spune ca anul acesta nimeni nu va fi dat afara din sectorul public și ca toți bugetarii iși vor primi sporurile, la nivelul din 2020. Cițu a raspuns astfel la o intrebare a jurnaliștilor, legata de protestele sindicale din ultimele zile.

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la Digi24, ca va propune coaliției de guvernare sa se introduca un mandat de maxim 6 cu evaluare dupa 3 ani pentru unele functii de conducere din administratia locala si centrala. „Trebuie sa ne uitam si sa intram in interiorul legii salarizarii unitare.…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri ca inginerul de la Administrația Bazinala de Apa Prut-Barlad care a semnat angajarea unei tinere fara experiența in instituția respectiva nu a fost dat afara, ci postul sau a fost desființat anul trecut prin reorganizare, iar acesta a refuzat un alt post care…

- Cei doi politisti de frontiera care, pe 13 ianuarie, au urmarit, fara sa intervina, cum la o statie PECO din raionul Briceni, un tanar a fost amenintat cu cutitul si lovit de un individ, au fost demisi din functie. Decizia a fost luata in urma anchetei realizate de Ministerul Afacerilor Interne, transmite…

- Președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș, Razvan Biro, a facut vineri, 29 ianuarie, cu prilejul unei conferințe de presa, o prezentare a activitații filialei AUR Mureș. Inființata in luna martie 2020, organizația AUR Mureș a participat in premiera la alegerile locale din 27 septembrie…

- Premierul Florin Cițu a dat asigurari ca nu exista probleme in relația cu președintele PNL Ludovic Orban. Precizarea a fost facuta in contextul in care premierul Florin Cițu a dat afara din Guvern mai multi consilieri de stat, considerati a fi apropiati ai lui Orban. Printre cei eliberati din functie…

- Socialistii fostului presedinte Igor Dodon o acuza pe Maia Sandu, actualul presedinte al Republicii Moldova, ca incearca 'sa forteze' trei ministri care si-au anuntat plecarea din guvern impreuna cu premierul Ion Chicu sa ramana in functii, dupa ce aceasta nu a emis decretul privind demisia…