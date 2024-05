Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a fost dizolvat oficial joi, inaintea alegerilor generale din 4 iulie, care vor aduce o schimbare de era in Marea Britanie, in conditiile in care laburistii devanseaza in sondajele de opinie conservatorii aflati la putere.

- Firma: CASTILLO TRANS S.A din regiunea ALICANTE, localitatea Benejuzar face angajari: 15 locuri vacante de șofer autocamion. Descriere loc munca: Soferi autocamion la o companie de transport rutier international de marfuri. Se efectueaza 1826 ore/an, repartizarea acestora fiind inegala, conform acordului…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante in: Spania – 15 locuri de munca: șofer autocamion; Belgia – 14 locur de munca:muncitor necalificat in agricultura, tehnician rețele de comunicații, macaragiu, electrician tensiune medie,…

- Seful diplomatiei britanice David Cameron a exclus marti orice schimbare in politica actuala de furnizare de arme catre Israel, in pofida apelurilor de suspendare a acestor vanzari din cauza conflictului din Fasia Gaza, transmite miercuri AFP, citat de AGERPRES.

- Aproape 300 de locuri de munca sunt disponibile in județ, iar alte peste 200 sunt vacante in Uniunea europeana, prin rețeaua EURES, potrivit datelor transmise de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud. AJOFM a anunțat ca, ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea…

- In luna februarie am facut cunoștința oficial cu noua Dacia Spring facelift, versiunea actualizata a primului model electric al marcii de la Mioveni. Noul Spring facelift aduce un design nou atat la exterior, cat și in interior, precum și tehnologie pentru incarcare bidirecționala și mai multe sisteme…

- Peste 250 de locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Dambovița. Potrivit listei transmise de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, cei care se afla in cautarea unei slujbe au la dispoziție 263 de opțiuni. Numai puțin de 238 de locuri de munca sunt destinate persoanelor…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 241 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria – 5 locuri de munca pentru: tehnician productie; Belgia – 15 loc de munca pentru: dulgher/tamplar/inginer (manager asamblari.manager echipa);muncitor necalificat…