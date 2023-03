Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Puțin spune ca Rusia ar trebui mai degraba sa vada care sunt „elitele neprietenoase” fata de ea, nu „tarile neprietenoase”, intrucat nu atat tarile in sine ar merita, din punctul de vedere al Moscovei, sa fie incluse intr-o asemenea categorie, ci elitele lor sau politicienii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti, 14 martie, ca miza campaniei militare din Ucraina o reprezinta "insasi existenta Rusiei ca stat", informeaza Agerpres preluand agențiile de știri EFE și Reuters. Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca economia rusa a facut fata sanctiunilor occidentale…

- Rusia a dorit sa rezolve conflictul din Ucraina pe cale pasnica, dar tarile occidentale au pregatit un ‘scenariu diferit’ pe la spatele ei, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin in discursul sau despre starea natiunii, care intervine cu trei zile inaintea marcarii unui an de la invazia pe…

- Președintele belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui SUA, Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre ”incheierea razboiului” in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si președintele rus Vladimir Putin ”va veni” in capitala…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, a relatat agentia de presa EFE, preluata de Agerpres. „In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia…

- Propunerile Rusiei legate de ”demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute bine de Kiev, astfel ca, fie Ucraina le indeplinește, fie armata Moscovei va decide cum evolueaza situația, a avertizat ministrul rus al externelor, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa TASS, relateaza Reuters…