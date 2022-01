Schimbare de climă: În doar 12 ore, Florida a trecut de la 24 de grade Celsius la ninsoare Vremea s-a schimbat brusc in Florida. In doar 12 ore s-a ajuns de temperaturi de vara la ninsoare. Locuitorii din unele zone ale statului american au fost surprinsi sa vada fulgi de zapada, dupa ce cu o zi inainte vremea era buna de plaja. Un politist aflat in patrulare a filmat ninsoarea rara la ora 3 dimineata in parcarea unui magazin. Cu doar 12 ore mai devreme, termometrele aratau 24 de grade. “De la 24 de grade la 3 dupa-amiaza, la ninsoare la 3 dimineața”, a scris el pe Twitter. Autoritațile au indemnat populația sa se pregateasca pentru temperaturi scazute in urmatoarele zile. The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

