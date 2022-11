Stiri pe aceeasi tema

- Daca duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu Romania, doar o minoritate 47.4% din respondenți ar fi impotriva Unirii, arata sondajul realizat de Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Romane (ISPRI), Centrul de Cercetari Sociologice…

- Numarul cetațenilor Republicii Moldova care se afla in RM care ar vota pentru unirea cu Romania a trecut deja de 42 la suta. Datele au fost prezentate in cadrul ediției a III-a a barometrului socio-politic al Republicii Moldova „Provocari interne și incertitudini externe”. Aceasta cercetare a fost…

- Cetațenii Republicii Moldova cred ca Romania ajuta cel mai mult țara in prezent, iar daca s-ar confrunta cu o situație similara cu cea a Ucrainei, tot din Romania ar veni, in primul rand, ajutorul militar, arata datele Barometrului socio-politic, un sondaj realizat de CBS Research. Sondajul a fost realizat…

- Centrul de cercetari sociologice LARICS, in parteneriat cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Romane au lansat astazi Barometrul de securitate a Romaniei, ediția noiembrie 2022. Moderat de Dan Dungaciu, Director ISPRI, evenimentul a avut loc in Biblioteca Academiei…

- 74 la suta dintre romani considera ca este mai bine in Uniunea Europeana decat in afara ei. Dar fata de anul trecut increderea in institutiile nationale a scazut, releva datele unui barometru de securitate realizat de Centrul de Cercetari Sociologice LARICS in parteneriat cu Institutul de Stiinte Politice…

- Romanii se tem mai mult de creșterea prețurilor și inflație decat de pericolul folosirii bombelor nucleare sau declanșarea celui de-al treilea razboi mondial, potrivit Barometrului de securitate al Romaniei, care a cercetat efectul invaziei ruse din Ucraina asupra orientarii geopolitice a romanilor.Intrebați…

