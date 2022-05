Stiri pe aceeasi tema

Deși inițial a fost anunțata punerea in vanzare a biletelor pentru returul barajului cu Chiajna, conducerea clubului a transmis ca accesul va fi gratuit și mai mult de atat, va

- Gaz Metan a jucat vineri seara ultimul meci din Liga 1, scor 0-3 in fața Chindiei. Medieșenii au retrogradat și cel mai probabil urmeaza sa se desființeze. Eric de Oliveira (36 de ani), fost fotbalist la Gaz, a avut un mesaj dur la adresa oamenilor care au facut-o pe echipa sa de suflet sa ajunga in…

Chindia pierde și la Sfantu Gheorghe, in momentul in care mai existau ceva șanse matematice, deși am anticipat prezența lor la barajul de menținere inca de acum cateva saptamani. Chiar

- Mihai Teja (43 de ani), fost antrenor la Gaz Metan, FCSB și Dinamo, a analizat meciul dintre roș-albaștri și Universitatea Craiova, scor 1-0 in favoarea trupei lui Toni Petrea. Fost antrenor la FCSB intre decembrie 2018 și iunie 2019, Teja a ramas surpins neplacut de jocul din „Banie”. Acesta a dezvaluit…

Chindia pierde meciul de la Arad, cu UTA, prin reușita lui Otele, din minutul 69. Baieții lui Emil Sandoi nu se mai regasesc, cunoscand o noua infrangere

- Eșecul cu Dinamo și caderea pe loc de baraj a al Chindiei ar putea provoca desparțirea de Emil Sandoi, antrenorul care a dus echipa la caștigarea play-out-ului in sezonul trecut. Ultima infrangere, 0-2 cu Dinamo, și caderea pe locul 13, de baraj, a agitat serios lucrurile la Chindia, formație care stagiunea…

- „Intr-o statistica, Mioveniul era in primele doua locuri vizavi de raportul greșelilor de arbitraj pro și contra”, mai spune Mihai Olteanu Cum comentați ultimele doua meciuri, infrangerea cu Sepsi, scor 3-1, și victoria cu Chindia, scor 1-0? – Dupa aspectul jocurilor, pot sa spun ca suntem puțin nemulțumiți.…

- Dupa CS Mioveni – Chindia 1-0, duel din runda secunda a play-out-ului, Emil Sandoi, antrenorul targoviștenilor, spunea despre Tsvetelin Chunchukov (27 de ani) ca e „desfigurat” de o lovitura incasata in minutul 85. Atacantul bulgar afirma pentru GSP ca și-a revenit in mare masura și spera chiar sa evolueze…