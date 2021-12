Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vine cu o schimbare de abordare pentru pregatirea gestionarii valului 5. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca este nevoie de adaptarea protocolului de tratament, de noi resurse terapeutice si de monitorizarea permanenta a stocurilor de medicamente. Premierul…

- Extinderea capacitații de testare si o greutate mai mare oferita asistentei medicale ambulatorii sunt printre principalele „schimbari de abordare” anunțate de guvern in pregatirea valului 5 al pandemiei de coronavirus, potrivit afirmațiilor facute de premierul Nicolae Ciuca in debutul ședinței de guvern…

- Premierul Nicolae Ciuca a informat miercuri, 29 decembrie, ca Grupul de management al informatiilor operative in sanatate, care va fi infiintat la nivelul ministerului de resort, va avea rolul de coordonare a resurselor, actiunilor si informatiilor medicale, urmand sa fie extinsa capacitatea de testare…

- N. Ciuca: Schimbare de abordare in gestionarea crizei sanitare Premierul Nicolae Ciuca. Foto: gov.ro. Testare extinsa, vaccinare si o mai buna informare a populatiei sunt masurile avute în vedere de premierul Nicolae Ciuca în perspectiva…

- Declaratii sustinute de premierul Nicolae Ciuca Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (29 decembrie, ora 18:00) - Nicolae Ciuca: Buna seara! Protejarea sanatații oamenilor printr-o gestionare atenta si corecta a pandemiei COVID-19 ramâne…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, in deschiderea ședinței de guvern de miercuri seara, ca executivul pregatește o serie de masuri pentru gestionarea unui val 5 al pandemiei de coronavirus. „Venim cu o schimbare de abordare pentru pregatirea gestionarii valului 5 al pandemiei. Vom pune accent…

- Premierul Nicoale Ciuca a vorbit, in debutul ședinței de Guvern de miercuri, despre modul in care se pregatesc autoritațile pentru valul 5 COVID: „Protejarea sanatații oamenilor, printr-o gestionare atenta și corecta a pandemiei, ramane prioritatea Guvernului acum. Impreuna cu specialiștii și reprezentanții…

- ”Am avut discutii cu producatorii de medicamente inovative pentru a avea la dispozitie cat mai repede medicatia care se poate administra in sistem ambulatoriu si care deja este disponibila in unele tari, in Israel am vazut. Si noi am avut discutii si speram ca intr-un timp cat mai scurt sa putem sa…