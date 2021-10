Schimbam perspectiva asupra zilelor de luni cu Bedroom Heroes, MOYLETT si Nika! La 40 de ani din momentul lansarii piesei originale, o noua versiune a I Don’t Like Mondays este gata sa va determine sa apasați butonul de replay. Impreuna cu deja cunoscutul MOYLETT, Bedroom Heroes și Nika au reușit sa creeze un un vibe total nou și diferit fața de piesa originala. Chiar daca inca nu ne plac zilele de luni, poate ca este timpul sa ne schimbam puțin optica fața de aceasta zi. Pana la urma, ceea ce traim nu se mai intoarce, iar fiecare zi merita sarbatorita alaturi de oamenii dragi noua. Se intampla rar sa te mai intorci la o piesa care a avut o insemnatate atat de mare atunci… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

