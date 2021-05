Stiri pe aceeasi tema

- Campania „Schimba PET-ul cu biletul”, o inițiativa unica in Romania, prin care locuitorii din Constanța pot circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu deșeuri, continua in luna iunie la Constanța, transmite primaria printr-un comunicat de presa. Cei dornici sa participe vor oferi…

- Constanța devine primul oraș din Romania unde poti plati cu PET-uri și doze de aluminiu un bilet pentru transportul in comun. Campania „Schimba PET-ul cu biletul” a fost lansata, vineri, de primarul Vergil Chițac și viceprimarul Ionuț Rusu impreuna cu președintele Asociației Act for tomorow, Andrei…

- Azi in Constanța, cu doza de suc iți poți cumpara bilet pentru mijloacele de transport in comun. Se lanseaza o acțiune pilot – „Schimba PET-ul cu biletul”. In schimbul a 3 deșeuri, PET-uri și doze de aluminiu, vei primi un bilet cu care te poți plimba toata ziua pe orice linie. Costul biletelor este…

- Constanța lanseaza campania „Schimba PET-ul cu biletul”, prin se poate circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu PET-uri și doze de aluminiu. Locuitorii și turiștii din Constanța vor putea circula cu mijloacele de transport in comun in schimbul a trei deșeuri colectate. Deșeurile…

- Reciclezi și calatorești gratis! Cam asta este ideea care va fi testata in Vinerea Verde, in Constanța. Vineri, 21 mai 2021, locuitorii și turiștii din Constanța vor putea circula cu mijloacele de transport in comun in schimbul a 3 deșeuri colectate. Campania “Schimba PET-ul cu biletul” este lansata…

- O femeie spune ca a caștigat 26 milioane$ la LOTO, numai ca a bagat lozul in mașina de spalat, scriu cei de la BBC. Ea a cumparat biletul dintr-un magazin de la marginea orașului Los Angeles acum jumatate de an. Mai mult, și camerele de supraveghere au surprins-o pe aceasta cumparand biletul. Partea…

- Andreea Remețan i-a purtat noroc unei ascultatoare Virgin Radio Romania din Constanța. 2.000 EURO a caștigat pentru ca ne-a spus CSAUD. Dupa o tona de raspunsuri greșite auzite in direct, miercuri a venit momentul sa aflam și care este raspunsul corect de 2.000 EURO! Tot momentul a fost filmat și il…

- Autoritațile din Constanța trec la masuri dure, ca sa se pregateasca de sezonul estival. Au fost luate in vizor dughenele din Satul de Vacanța și din stațiunea Mamaia. Sunt inestetice, iar multe dintre ele construite abuziv, spun autoritațile. Proprietarii au termen 3 saptamani sa le demoleze, in caz…