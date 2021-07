Stiri pe aceeasi tema

- Piața inchirierilor de locuințe este așteptata sa creasca in regiunea Europei Centrale și de Est, pe masura ce cresc costurile de construcție și inflația, iar rata de supraaglomerare este mai ridicata comparativ cu restul Uniunii Europene (UE), arata Colliers, intr-un raport, informeaza Mediafax.…

- Compania de consultanta imobiliara Colliers anunța ca Monika Rajska-Wolinska a fost promovata in funcția de Chief Executive Officer (CEO) pe zona Europei Centrale și de Est (ECE), inclusiv pe Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia, Romania și Slovacia, incepand de la 1 august 2021. Ea este un adevarat…

- Piata de investitii din Romania a incheiat primul trimestru din 2021 cu tranzactii de 85 de milioane de euro, iar volumul s-a redus cu 42% fata de primele trei luni ale anului pre-pandemic, urmand tendinte similare cu cele din regiunea Europei Centrale si de Est (CEE), potrivit raportului Colliers…

- Bistri-Vet este unicul importator din Romania al producatorilor internaționali din industria medical-veterinara. In portofoliul sau se regasesc peste 30 producatori, și reprezinta branduri rasunatoare la nivel mondial. Compania bistrițeana a raportat pe anul 2020 o cifra de afaceri de peste 43.72 mil.…