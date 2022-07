Schimbă nemţii tabăra? Răspuns ULUITOR când germanii au fost întrebaţi dacă susţin sancţiunile anti-Rusia Trebuie germanii sa tremure de frig la iarna? Rusia livreaza tot mai putin gaz, iar preturile la intretinere cresc. Ce se alege de solidaritatea cu Ucraina, daca viata devine tot mai grea in Germania? Nemtii de rand au fost supusi acestui tir de intrebari, iar raspunsurile par descurajante pentru cei care militeaza pentru o Europa […] The post Schimba nemtii tabara? Raspuns ULUITOR cand germanii au fost intrebati daca sustin sanctiunile anti-Rusia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Rusia nu poate si nu trebuie sa castige, iar astfel sustinerea noatra a Ucrainei si sanctiunile noastre impuse Rusiei vor fi mentinute atat timp cat este necesar, cu intensitatea necesara, in saptamanile ti lunile urmatoare”, a declarat, intr-o conferinta de presa, la finalul summitului G7, Emmanuel…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca „e puțin probabil” sa viziteze Ucraina cand va calatori in Europa in acest weekend, pentru reuniunea G7 si summitul NATO, potrivit CNN . Intrebat, intr-o conferința de presa, daca are inca are in plan sa viziteze Ucraina, Joe Biden a spus ca „depinde”,…

- Rusia urmeaza sa ia masuri pentru a ''minimiza'' impactul embargoului asupra petrolului rus, decis de Uniunea Europeana pentru a pedepsi Moscova pentru ofensiva sa in Ucraina, a declarat miercuri Kremlinul, relateaza AFP. ''Aceste sanctiuni vor avea un impact negativ pentru Europa, pentru noi si…

- Ministrul german al economiei Robert Habeck și-a exprimat temerile duminica despre unitatea Uniunii Europene despre care a spus ca „a inceput sa se farame”, inainte de reuniunea extraordinara a Consiliului European unde subiectul cel mai controversat este cel al impunerii unui embargo impotriva petrolului…

- Presedintele Consiliului Federal (Bundesrat) al RF Germania, Bodo Ramelow, prim-ministru al Landului Turingia, a declarat, luni, ca vizita sa in Romania este motivata de dorinta de a multumi si de a arata solidaritate, adaugand ca ‘trebuie reglate la nivel european’ costurile care au revenit tarii noastre…

- Fiica cea mica a lui Vladimir Putin, Katerina Tihonova, are 35 de ani și este pasionata de dans acrobatic. Cea mai mica fiica a președintelui rus se pare ca ar avea o relație cu balerinul Igor Zelenski. O investigație comuna a Der Spiegel și iStories, citata de The Guardian, arata ca Katerina Tihonova…

- Germanii ar trebui sa inceapa sa economiseasca energie acum pentru a deveni mai independenti de combustibilii fosili proveniti din Rusia, a afirmat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, in contextul in care cea mai mare economie a Europei cauta modalitati de a reduce importurile de gaze naturale…

- Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 14 aprilie, ca Moscova va depune eforturi pentru a-și redirecționa livarile de energie spre est, pe masura ce țarile europene incearca sa reduca dependența de exporturile rusești, adaugand ca Europa nu va putea renunța complet și imediat la gazul rusesc, relateaza…