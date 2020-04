Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul imprumutat de Bayern de la Barcelona a cumparat peste 20 de tone de alimente și produse igienice pentru oamenii nevoiași din suburbiile metropolei Rio de Janeiro Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thiago Alcantara, Robert Lewandowski și acum Philippe Coutinho. Brazilianul este al cincilea jucator…

- ​Pep Reina, fost portar la Barcelona, Liverpool, Bayern și Milan, a povestit prin ce a trecut în primele zile dupa ce a aflat ca este pozitiv la coronavirus. Ibericul a precizat ca a avut o lupta grea de dus și ca s-a speriat atunci când timp de 25 de minute a simțit ca nu poate respira.Aflat…

- COVID-19. Pepe Reina, portarul spaniol al lui Aston Villa (ex-Liverpool), dezvaluie: „timp de 25 de minute, aproape ca n-am mai avut aer sa respir”. La 37 de ani, Pepe Reina se apropie de sfarșitul carierei. Portarul spaniol, care a crescut și debutat la Barcelona, trecand apoi la Villarreal, Liverpool…

- Stadioanele au un rol esențial in viața echipelor de fotbal. Construcții noi, futuriste, au aparut pe toate continentele, dar proiectele cu adevarat inedite au cazut in ultima clipa. Britanicii de la The Sun au alcatuit un top al arenelor care ar fi uimit lumea, dar care nu au apucat nici sa aiba fundația…

- Cei mai buni 4 marcatori in activitate in Liga Campionilor joaca in aceasta saptamana; Ronaldo (129 goluri), Messi (114 goluri), Benzema (64 goluri) și Lewanwoski (63 goluri). Azi și maine vom vedea jucand și echipe care au 26 de trofee in palmares: Real Madrid (13), Barcelona (5), Bayern (5), Juventus…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, afirma ca nu se va accepta inca un an fara Champions League la Manchester. Daca va fi demis, ar putea ajunge la Juventus. De cand a plecat de la Barcelona, Pep Guardiola a mai cucerit foarte multe trofee. Nu și Champions League, cursa in care a eșuat și…

- Barcelona și Juventus au facut schimb de jucatori. Catalanii l-au cedat pe Alejandro Marques, atacant de 19 ani. Au primit in schimb 8,2 milioane de euro și imprumutul lui Matheus Pereira, mijlocaș de 21 de ani. Barcelona e in cautarea unui atacant pentru a-i lua locul accidentatului Luis Suarez,…

- UEFA este acuzata ca a aranjat echipa anului 2019 pentru a-i face loc atacantului portughez al formatiei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, informeaza Daily Mail.Jurnalistii englezi scriu ca UEFA a apelat la un artificiu pentru a-l întroduce pe Ronaldo, schimbând sistemul de joc, din…