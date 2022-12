Stiri pe aceeasi tema

- SUA: Ucraina, aparare aeriana, nevoie acuta. Ucraina se confrunta cu o „nevoie acuta” de echipamente pentru apararea sa antiaeriana in „acest moment critic” in care Rusia loveste masiv siturile sale energetice, a declarat vineri, la Kiev, Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al presedintelui…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri incheierea mobilizarii partiale decretate pe 21 septembrie de presedintele Vladimir Putin pentru consolidarea armatei ruse in campania militara impotriva Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE. Dintre cei 300.000 de rezervisti convocati, aproximativ 82.000…

- Imaginile arata cum poliția ucraineana trage in aer in incercarea de a dobori dronele rusești care ataca luni (18 octombrie) capitala ucraineana Kiev, urmate de explozii puternice și fum. Poliția din Kiev a afirmat pe pagina sa de Facebook ca patrulele au doborat una dintre drone. Rusia a atacat luni…

- UPDATE 13:17 - Numarul estimat al rușilor uciși de la inceputul razboiului a ajuns la 65.000, potrivit armatei ucrainene, relateaza The Guardian . Potrivit actualizarii din aceasta dimineața a Statului Major al forțelor armate ucrainene, bilanțul a crescut cu 300 de morți in ultimele 24 de ore.UPDATE…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat progrese „rapide si puternice” ale armatei sale in sudul țarii. „Zeci de localitati au fost eliberate chiar in aceasta saptamana” in cele patru regiuni anexate la sfarsitul saptamanii trecute de Rusia, si-a exprimat satisfactia Volodimir Zelenski.…

- Moscova și-a abandonat principalul bastion din nord-estul Ucrainei, in urma prabușirii bruște a uneia dintre principalele linii de front ale razboiului, dupa ce forțele ucrainene au avansat rapid, potrivit unei analize Reuters. Caderea rapida a orașului Izium din provincia Harkov a fost cea mai grava…