Schimb dur de replici, de la tribuna Parlamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Nemulțumit ca senatorul PSD Șerban Nicolae a susținut de la tribuna Parlamentului, la moțiune, ca dezastrul din infrastructura, i se datoreaza și lui Traian Basescu, fostul președinte i-a replicat acestuia ca era „mult mai bun ca șofer” al lui Catalin Voicu, fost senator social-democrat, condamnat la…

- Schimb de replici acide in plenul Parlamentului intre Varujan Vosganian și Traian Basescu. Fostul ministru al Economiei l-a criticat pe fostul președinte, iar Traian Basescu i-a replicat ca, deși a condus doua ministere, nu a avut nicio idee."Traian Basescu deplangea ca guvernanții nu au destule…

- Intr-o intervenție telefonica pentru B1 TV, fostul premier Victor Ponta a susținut ca Dragnea l-a facut „șobolan” pentru simplul fapt ca nu are argumente.„Asta e foarte bine! Faptul ca la argumentele mele Dragnea raspunde cu jigniri inseamna ca n-are argumente. Nu poate sa explice de ce cu…

- Donald Trump a promis din nou ca mexicanii vor plati factura construirii zidului pe care locatarul Casei Albe vrea sa-l ridice la frontiera americano-mexicana, o ipoteza respinsa imediat de omologul sau mexican Enrique Pena Nieto, relateaza Reuters, conform news.ro.”Pana la urma Mexicul va…

- CSM a discutat, joi, cererea procurorilor DNA, Marius Bulancea si Mihaela Beldie-Canela, de revocare a unei decizii a Consiliului, care arata ca sefa DNA a adus atingere independentei justitiei, cand a cerut instantei documente din proces cu Antena3. Un membru a opinat ca trebuie respinsa plangerea.Plenul…

- "El s-a oprit in mijlocul discursului pentru a se adresa presedintelui si a-i explica acestuia ca se simte rau si are ameteli. Cateva secunde mai tarziu, s-a prabusit", a relatat un martor al scenei cotidianului 'L'Essentiel' din Luxemburg.Gira, in varsta de 59 de ani, a fost preluat de…

- Liderul PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, va conduce Comisia speciala pentru adoptarea Codului Administrativ, organism creat in interiorul Parlamentului, in scopul imbunatațirii funcționarii administrației publice din Romania. Ciolacu a primit astazi votul de investitura din partea colegilor deputați.…