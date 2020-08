Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Cotroceni: Ședința privind masurile de gestionare a epidemiei Foto: presidency.ro. Evoluția epidemiei de COVID-19 și modul în care este aceasta gestionata sunt astazi în centrul atenției. Peste o ora președintele, Klaus Iohannis, va avea, la Palatul Cotroceni, o ședința…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, joi, cu ministrul de Interne, Marcel Vela, si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru a analiza situatia generata de pandemie....

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca joi va avea o intalnire cu ministrul de Interne, Marcel Vela, si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru o analiza la zi a situatiei generate de noul coronavirus, punctand ca situatia este extrem de grava. ‘Maine voi avea o intalnire…

- „Primul venit, primul servit!”, a fost mesajul medicului Arafat in contextul cresterii numarului de cazuri din ultimele zile. Suna extrem de cinic dar este realitatea”, a completat Raed Arafat. Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a transmis un avertisment pentru romani, explicand ce masura drastica s-ar putea lua in țara, din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus (COVID-19).

- E scandal total pe tema coronavirusului! Schimb de replici dure intre șeful Departamentului pentru Situației de Urgența, Raed Arafat, și un celebru medic.Dupa ce numarul cazurilor de coronavirus a crescut semnificativ in ultima perioada, Raed Arafat a lansat un avertisment serios. In replica, un cunoscut…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca exista inca riscul infectiilor cu coronavirus. Arafat susține ca nu se poate restrange starea de alerta doar pentru anumite...

- Sapte persoane, intre care patru cadre medicale, din echipa care s-a aflat in misiune umanitara in Republica Moldova au fost confirmate cu coronavirus, toate fiind asimptomatice. "Regret ca s-au infectat, dar am convingerea ca ceea ce au facut conteaza enorm pentru Romania", a spus premierul Ludovic…