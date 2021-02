Stiri pe aceeasi tema

- Toate ipotezele raman deschise in cercetarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii despre originea Covid-19, a spus, vineri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit The Guardian, anunța news.ro. O echipa a OMS in China a spus saptamana aceasta…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le-a cerut companiilor din industria farmaceutica sa puna la dispozitie spatii pentru o productie cat mai mare de vaccinuri anti-Covid, scrie Reuters.

- Lumea se afla in pragul unui „eșec moral catastrofal” in privința repartizarii vaccinurilor COVID-19, a declarat șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care a cerut țarilor și producatorilor sa distribuie dozele intr-un mod mai echitabil in intreaga lume, a relatat agenția Reuters. Directorul…

- Lumea este la un pas de „o prabușire morala catastrofala” in ceea ce privește imparțirea vaccinurilor anti-Covid, a avertizat, luni, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), solicitand statelor și producatorilor sa raspandeasca dozele echitabil in toata lumea. Scene șocante pe partie: ambulanța…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a salutat luni stirea conform careia China a autorizat intrarea pe teritoriul sau a unei echipe de experti internationali cu misiunea de a ancheta originea coronavirusului, relateaza Reuters. ‘Asteptam cu nerabdare sa lucram indeaproape cu omologii nostri chinezi…

- O echipa de experți a plecat in China pentru a cerceta originile coronavirusului. Statul nu a autorizat inca intrarea in tara echipei de oameni de știința. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-a declarat 1foarte dezamagit” de acest eveniment, conform…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marti, ca este ”foarte dezamagit” ca autoritațile din China nu a autorizat inca intrarea in tara a unei echipe de experti internationali pentru a analiza originea noului coronavirus, transmite Reuters.Echipa,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii Tedros Adhanom Ghebreyesus a solicitat, luni, tarilor sa nu politizeze cautarea originii noului coronavirus, deoarece ar crea bariere in calea aflarii adevarului, scrie Reuters, informeaza News.ro. "Trebuie sa aflam originea virusului…