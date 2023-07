Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 8 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, Daria Cuflic și Razvan Kovacs s-au certat și au avut un schimb acid de replici. Marius Moise a facut o confesiune neașteptata, iar Bianca Giurca a decis sa ii faac o marturisire neașteptata colegei sale de camera, Ana Maria Mariuța.

- Razvan Kovacs pare cucerit de ispita Daria Cuflic, iar Ema Oprișan a facut un gest neașteptat, ca urmare a aproprierilor dintre cei doi. Concurenta spune ca inelul de logodna primit de iubitul sau nu mai are nicio semnificație și ca este tot mai sigura ca relația nu va evolua frumos.

- Razvan Kovacs pare sa fie cucerit de Daria Cuflic. Dupa ce, in ediția trecuta, ispita a dat de ințeles ca iși dorește mai mult, și iubitul Emei a mai facut un pas. Cu toate ca a fost surprins in compania ei, concurentul spune ca nu și-ar dori o relație cu ispita.

- In ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Razvan Kovacs și Daria Cuflic avut parte de un schimb neașteptat de replici. Ispita i-a facut o propunere ce l-a luat prin surprindere pe concurent.

- Razvan Kovacs pare dispus sa profite la maximum de toate frumusețile insulei, fie ca ne referim la peisaje sau ispite, fara sa se gandeasca la consecințe. In episodul din aceasta seara, iubitul Emei Oprișan a fost surprins in ipostaze romantice, in brațele ispitei Daria. Iubita lui nu va fi prea incantata…

- Tot in episodul 6 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023, fetele au ales o ispita masculina care sa paraseasca Thailanda. Parerile in contradictoriu ale concurentelor a dus la o „cearta” neașteptata.

- Concurenta Claudia și ispita Roxana au avut parte de un schimb de replici destul de acid și și-au spus cateva cuvinte. La randul lui și Bogdan, partenerul Claudiei a avut un schimb de replici cu o ispita.

- Tanarul chipeș s-a decis sa participe la Insula Iubirii, sezonul 7, intrucat spune ca e obișnuit sa traiasca senzații tari, iar oportunitatea de a face parte din formatul celui mai dur test al relației il va ajuta sa incerce ceva nou. Iata ce trebuie sa știe publicul despre ispita Vlad Ghermanescu!